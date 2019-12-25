Piter.tv узнал главные новости из театра на Большой Конюшенной.

Прошлые недели в Театре Эстрады имени Райкина прошли под эгидой празднования юбилея худрука Юрия Гальцева. Впереди – новые спектакли, например, постановка Андрея Носкова "Главный элемент". Piter.tv вспомнил о недавних инфоповодах, связанных с театром, а расставить все точки над i нам помогла администратор театра – Елена Махина.

Мы вспомнили о городском проекте по переводу спектаклей для слабослышащих зрителей "Театр без границ", переезд в театр кота из "Республики кошек" и возможной судьбе будущего памятника Райкину, возможность для установки которого продолжают искать.

Увеличение заполняемости зрительного зала до 75% вам помошло пережить серьезный удар, связанный с пандемией? Сейчас, в основном, на спектаклях – солд-аут? Прямо сейчас при нас проводят уборку.

Да, конечно, помогло. У нас допустимые при 75% "аншлаги" – не редкость. Но мы очень ждем, когда снимут все ограничения. Думаю, что все уже устали от этой ситуации. Тем не менее, пока необходимость в них остается.

Как театр адаптируется к проекту об обеспечении доступа к постановкам слабослышащих зрителей – "Театр без границ"?

С нашего театра этот проект и начался в Петербурге. Сейчас в репертуаре 6 спектаклей с сурдопереводом. Это как детские постановки (для семейной аудитории), так и взрослые. Первым из взрослого репертуара на русский жестовый язык был переведен спектакль "Дом" по пьесе Гришковца. К 8 мая готовим перевод спектакля "Когда мы были молодыми". Также планируем запустить тифлокомментирование – сейчас активно работаем над этим направлением.

Где у вас на сцене располагается сурдопереводчик? Расскажите подробнее, что это за специалист.

Сурдопереводчик у нас чудесный, особенный – театральный. В этом деле много нюансов, ведь человек, который переводит спектакль, и сам должен быть немного актёром.

На наших спектаклях работает Оксана Буцык, театральное искусство – абсолютно её сфера! Она гармонично чувствует себя на сцене, подключается к действию и становится его частью. Насколько знаю, Оксана сейчас работает над продолжением проекта – например, в театре "Особняк". Это очень здорово, потому что чем больше спектаклей будет переведено на русский жестовый язык, тем больше возможностей у людей с ограниченными возможностями посещать театры и другие культурные учреждения.

Сектор для зрителей с особенностями слуха в Театре Эстрады размещен близко к сцене, откуда хорошо видны руки переводчика. И при этом удобно наблюдать за основным действием.

В каком состоянии сейчас инициатива об установке памятника Райкину перед театром? Вот на каком этапе вообще это находится? Вы принимаете участие в конкурсе "Культслед", верно?

Сейчас мы набрали нужное количество голосов и прошли во второй тур. Было заявлено много проектов, со всей страны. Теперь решение за комиссией конкурса – они отбирают проекты, которые будут представлены в следующем туре.

Юрий Гальцев приходил в "Республику кошек" и взял в театр котика на попечение. У вас уже появился пушистый участник команды театра?

С котиком была история непростая, но сейчас он уже с нами.

Видите ли, просто забрать кота в театр – так это не работает. У каждого подопечного в "Республике" есть кураторы – это люди, которые спасли его с улицы и отвечают за содержание. У нас было два собеседования с кураторами. Они приезжали осматривать театр, насколько здесь будет комфортно коту, какие моменты нужно учесть. Так появился доводчик на двери, установили специальную решетку на окна, обеспечили материальную базу. Только после этого наш Яков Моисеевич прибыл в театр. Сейчас он осваивается. Чувствует себя хорошо.

Фото: Piter.tv, Instagram / @kkult_spb