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В Театре эстрады имени Райкина впервые показали новую историю о "трех апельсинах"
Сегодня, 21:32
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В Театре эстрады имени Райкина впервые показали новую историю о "трех апельсинах"

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Постановка открыла также и новый сезон проекта "Театр без границ".

Вечером в субботу, 17 октября, в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге состоялась премьера нового спектакля под названием "Три апельсина. Карнавал". Постановка стала новым прочтением произведения Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам".

Спектакль погрузил зрителей в атмосферу карнавала в Венеции, а авторские решения труппы театра в хореографии и музыке добавили новых граней в уже знакомую историю. Постановка также открыла новый сезон проекта "Театр без границ" – первые ряды в театре были забронированы для глухих и слабослышащих зрителей. 

В сентябре мы сообщали о том, что первые спектакли после снятия ограничений в Петербурге собрали аншлаги.

Фото: Pixabay

Теги: петербург, премьера, театр эстрады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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