Спектакль "Прикинь, что ты — Бог"

Постановку покажут 29 февраля в Театре им. Комиссаржевской. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителю предлагают посмотреть спектакль по мотивам неизвестной пьесы Матея Вишнека, поставленный режиссером Александром Баргманом. Постановщик выбрал из пьесы 12 самых ярких сцен. Они о человеке, свободе, смысле жизни и месте каждого в этом мире. Спектакль рассказывает, кто есть Бог и где он живет.

Короткие зарисовки полны актерской импровизации. Одна из задач современного театра им. В. Ф. Комиссаржевской — сохранение баланса между традицией и экспериментом.

Фото: Театр им. Комиссаржевской (сайт)