Юрий Гальцев отметит свое 60-летие с космическим размахом. Солд-аут уже есть

На традиционном выступлении в день рождения артиста ожидается много гостей. Очень много.

Художественный руководитель Театра Эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге, актер Юрий Гальцев отмечает свой день рождения 12 апреля. Именно в этот день и год в космос отправился первый человек на планете – Юрий Гагарин. Гальцев отдельно отмечал, что его мама назвала его в честь первого советского космонавта.

Юбилейный концерт в честь 60-летия худрука традиционно планируется на сцене Театра Эстрады. В пресс-службе театра Piter.tv рассказали, что в рамках бенефиса в выступлении могут принять участие Геннадий Ветров, Максим Леонидов, Семен Альтов, Сергей Селин, Леонид Лейкин, "Семьянюки", артисты Театра Эстрады, "Буффа" и "Мастерской" и многие другие. Начало в 19:00. Все билеты уже раскуплены.

Я согласился возглавить Театр эстрады ради памяти человека, имя которого этот театр носит. Представляете, во время спектакля стою за кулисами, наблюдаю за своими учениками, а за спиной у меня гримерная Аркадия Исааковича Райкина! Какое же невероятное счастье - понимать, что театр, хранящий память о великих артистах советской эстрады, жив. Он наполнен энергией молодых талантливых актеров. Он имеет свой особый и неповторимый стиль, свой дух Юрий Гальцев

Трем представителям кошачьих нашли новые места жительства и работы. Их посетят в Молодежном театре на Фонтанке, Театре эстрады им. Райкина и ЦПКиО им. Кирова.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Эстрады