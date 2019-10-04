"Мы спасли друг друга, как я котов, так и они меня": танцовщица пережила депрессию и открыла котокафе

Петербурженка преодолела сложности и нашла себя в любимом деле.

Алена Равнушкина – основательница приюта "МурПатруль" на Галерной улице, 44. Два года назад она оказалась в сложной ситуации, пережила депрессию, поняла, что хочет заниматься тем, что любит, и открыла первый приют. Мы узнали ее историю и познакомились с ее подопечными.

Я была танцовщицей, у меня была прекрасная работа, которая дала мне много интересных моментов, свозила меня за границу. Но все прекрасное когда-то заканчивается, в какой-то момент я переросла танцы и поняла, что нужно двигаться дальше.

Помню, что иду и думаю: "В жизни нужно заниматься либо тем, что умеешь или тем, что действительно любишь. Я иду и думаю, что умею только танцевать, но это уже не мое. Я занималась одеждой, года полтора или два, это у меня не пошло. Еще я люблю котов, точно, я же была в котокафе, почему я не могу сделать то же самое?" И все, меня осенило, я вдохновилась этой идеей и думаю, надо делать. Так и случилось.

Перед приютом, у меня был очень тяжелый период жизни, я на протяжении года просыпалась и плакала, такая депрессия была невыносимая, что все, чуть ли не жить не хотелось. Когда мне было совсем плохо, бизнес не идет, в отношениях все плохо, везде плохо, хоть умирать ложись, я подумала, что где-то нужно брать позитив. А чтобы брать, нужно сначала отдать. В какой-то момент мы спасли друг друга, как я котов, так и они меня.

Мне повезло, что я подобрала одну кошечку Сати, она была беременна, родила троих, это была первая кошка, я отвела ее в ветеринарку, там мне дали контакт женщин, у которых уже есть приют на государственной основе, им идея понравилась, они мне отдали несколько своих котов. Так все началось. Потом постепенно ко мне начали люди звонить и приходить, сейчас чуть ли не очередь, чтобы мне отдать котов. Ко мне даже привозили из Москвы котов, увозили отсюда в другие города.

Первых котов я со слезами на глазах отдавала, мне очень было тяжело, потом просто привыкаешь к этому. Были коты, которых не хотелось отдавать, потому что прикипаешь, привязываешься, но понимаешь, что дома им было бы лучше. Я бы хотела это развивать, помогать людям в других городах открывать, если таких заведений будет больше, будет больше спасенных котов.

И котам кайфово, и людям хорошо. Люди приходят на реабилитацию. Не раз приходили люди, которые боятся котов, сюда приходят бороться со своим страхом. Или в депрессии люди приходят, покайфуют с котами, уходят довольные и счастливые. Мы дарим не только котам шанс на хорошую жизнь, семью, но и много позитивных эмоций для людей. Это вдвойне круто, когда ты делаешь и тем, и тем хорошо.

Фото и видео: Piter.TV