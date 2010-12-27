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В котокафе открылась выставка необычного художника‍
Сегодня, 20:42
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ProkVad
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В котокафе открылась выставка необычного художника‍

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У мальчика 10-ти лет болезнь аутизма.

Котокафе "Республика кошек" открыла выставку под названием "Апрельский котоколоризм", где были представлены работы юного 10-летнего художника-аутиста Коли Столярова.

Художником выставки стал 10-летний Коля Столяров с диагнозом аутизм. Мальчик с трудом разговаривает, но при этом с удовольствием рисует. Его работы - совместное творчество мальчика и мамы. Главным натурщиком для портретов стал оракул ЧМ по футболу кот Ахилл.

Выставку Коли и его мамы приурочили ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

В декабре 2015 года у Коли уже была выставка в Америке, а в октябре 2016 года — в "Республике кошек". Сейчас они с мамой представили новые, ранее не выставлявшиеся, работы.

Фото: Газета Metro

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Теги: аутизм , выставка , котокафе , кошки , республика кошек
Категории: Лента новостей Новости СПб

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