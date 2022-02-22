Как живет котокафе в Гатчине с питомцем – звездой тиктока

В приют-кафе "Антошкин кот" проживают 9 пушистых созданий. За свою выходку кот Слоник набрал 3.3 миллионов просмотров в TikTok.

"Антошкин кот" в Гатчине – это место, где живут коты и кошки с тяжелой судьбой: остались без хозяина и оказались на улице. В котокафе можно провести время с пушистыми, а также забрать питомца, цель заведения – находить котам новый дом.

Котики попадают сюда с передержек, по сути, это приюты, которые организуют обычные граждане по личной инициативе, как правило, это девушки. Я хорошо общаюсь с двумя, и все котики от них. Хотя самая первая партия котиков была с Гатчинского района, поселка Вырица. Антон Сорокин, основатель котокафе "Антошкин кот"

С открытия заведения удалось пристроить 25 котов и кошек, сегодня в кафе находятся 9 усатых-полосатых. Коты непохожи друг на друга: Лапкис – любознательный, Изольда Васильевна – статная, Шпротинка – с характером.

У нас был кот Людвиг, недавно его пристроили, он люто ненавидел кота Бегемота. Драк нет, для кошек нормально быть в постоянной конкуренции, просто кто-то более наглый, кто-то более скромный, скромным прилетает. У нас дружный кошачий коллектив, плюс они все кастрированные, стерилизованные. Антон Сорокин, основатель котокафе

А Слоник – настоящая звезда TikTok, видео с его участием набрало уже 3.3 миллиона просмотров. Основатель котокафе заверил, что после падения с котом Слоником все в порядке.

Когда зашла речь о том, кому мы пристраиваем котиков, так сошлись звезды: я сказал, что человек должен быть добрый и адекватный. В это время кот одевает на голову стакан и заваливается на спину, падает со стола. Сразу скажу: с котиком все в порядке, в ад он не провалился, ничем не захлебнулся, котики падают и не с такой высоты. Антон Сорокин, основатель котокафе

Слоника планируют отдать в частный дом: раньше он жил в садоводстве, и сейчас скучает по прогулкам на свежем воздухе. Как отметил директор кафе, к ежегодной вакцинации и профилактике от паразитов добавится чипирование котов – это поможет решить проблему бездомных животных.

Видео, фото: Piter.TV