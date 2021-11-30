Насколько комфортно людям с нарушениям слуха в Петербурге?

Зачастую люди с нарушениями слуха считают мир слышащих враждебным, так как, услышав речь глухого человека, кто-то может улыбнуться и даже рассмеяться. Жизнь слабослышащих в мегаполисе облегчает использование гаджетов. По словам главного сурдопереводчика Санкт-Петербургской благотворительной просветительской общественной организации инвалидов по слуху "Ковчег" Татьяны Ефимовой, наш город развивает и улучшает комфортную среду для глухих и слабослышащих людей благодаря текстовым табличкам в общественных местах, бегущим строкам в транспорте.

Он [прим. Петербург] доступен, и в этом очень помогают гаджеты. Например, мой сын – глухой, но он хорошо говорит, его можно понять, когда он говорит голосом. У всех глухих есть голос. И прийдя в магазин, он прекрасно может сказать: "Дайте мне булку, молоко", но вместо этого он берет гаджет, пишет список продуктов и показывает продавцу. Она кивает в знак того, что все поняла, и на телефоне пишет сумму. Сын расплачивается и уходит, самое большее, что он говорит, это "спасибо". У нас очень много рекламных роликов, табличек, вагоны метро оборудованы бегущей строкой, это очень удобно. Доступная среда постепенно развивается, конечно, хотелось бы лучше. Например, хотелось бы, чтобы было больше телевизионных программ с субтитрами.

Татьяна Ефимова, главный сурдопереводчик организации инвалидов по слуху "Ковчег"