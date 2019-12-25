Комтранс рассказал о планах закупки электротранспорта, оснащенного новым удобством для незрячих

Кнопки адресного открытия дверей в троллейбусах и трамваях могут сделать "говорящими". Возможность включения такого требования в закупки пока прорабатывается.

Не так давно Piter.TV беседовал с незрячими петербуржцами, которые рассказали, с какими неудобствами им приходиться сталкиваться в транспорте и на улице. В числе прочего блогер Максим Спиридонов и председатель общественного совета по работе с владельцами собак-проводников Всероссийского общества слепых Алла Пелешева пожаловались на недостаток звука на остановках общественного транспорта, кнопки открытия дверей и "неговорящие" светофоры.

Piter.TV обратился в комитет по транспорту и Дирекцию по организации дорожного движения (ДОДД), чтобы узнать, возможно ли воплотить в жизнь некоторые предложения незрячих горожан и исправить имеющиеся проблемы.

Как рассказывал наш герой, кнопкам автоматического открывания дверей в новых троллейбусах не хватает звукового сигнала, на который мог бы ориентироваться слепой человек:

Троллейбусы подъезжают, но не открывают двери – приходится самому щупать эти грязные двери, искать кнопку, заглядывать в транспорт, узнавать номер маршрута и только потом ехать или оставаться ждать свой. Максим Спиридонов

Водитель же, отметил Спиридонов, не всегда может заметить незрячего человека на остановке. Как разъяснили в комитете по транспорту, с 10 сентября в должностных инструкциях водителей трамваев и троллейбусов появились пункты, связанные с незрячими пассажирами. Водители электротранспорта обязаны самостоятельно обеспечить слепым допуск в салон, не дожидаясь открытия дверей по пассажирской кнопке. С автобусами, напомнили в комитете, такая проблема не актуальна, поскольку транспорт не оснащен кнопками и водители всегда открывают двери сами при прибытии на остановку. На равнодушных водителей, отказавшихся помогать незрячим пассажирам, можно пожаловаться в комитет по транспорту или СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Второй проблемой, которую озвучивали и Алла Пелешева, и Максим Спиридонов, был недостаток информации о прибывающем на остановки транспорте:

Было бы удобно, чтобы транспорт объявлял сам себя. Повесить одну колонку на внешнюю часть корпуса, из которой бы звучало объявление вроде: "Маршрут такой-то, следует так-то. Максим Спиридонов

В комитете идею со звуковой колонкой посчитали нецелесообразной: "на оживлённых остановках появится дополнительный источник шумового загрязнения, от которого и так страдают жители мегаполисов". Однако при этом весь новый подвижной состав "Горэлектротранса", сказали чиновники, обещает соответствовать ожиданиям незрячих пассажиров:

Весь новый подвижной состав, поступающий в СПб ГУП "Горэлектротранс", оборудуется системой информирования и ориентирования для инвалидов по зрению "Говорящий город", которая позволяет незрячим пассажирам определить номер маршрута, направление движения и состояние дверей (открыто/закрыто). Также в настоящее время Комитетом по транспорту изучается возможность включения в документацию на закупку нового подвижного состава требований по звуковому оповещению кнопки адресного открытия дверей. комитет по транспорту

Еще одним городским неудобством наши герои назвали нехватку "говорящих" светофоров, сопровождающих переход на зеленый сигнал звуковым сигналом и сообщением. По наблюдениям Аллы Пелешевой, на многих светофорах приборы программы "Говорящий город" отсутствуют или просто не работают. Петербурженке не хватает звукового сопровождения на всех улицах, не считая тех, где нет интенсивного движения.

В ДОДД разъяснили Piter.TV, что список локаций для установки "говорящих" светофоров формируется ежегодно "по обращениям Всероссийского общества слепых, жителей города, в том числе инвалидов по зрению, специализированных государственных учреждений, районных Администраций с учетом выделяемого финансирования". Однако сейчас при строительстве и при модернизации светофорных объектов уже предусмотрено их оснащение звуком.

Заключительной проблемой, которую озвучивал Максим Спиридонов, было молчание "говорящих" светофоров после 22.00. Сам герой предложил оснастить светофорные столбы кнопкой, которая бы включала звуковое сопровождение только по нажатию, когда незрячий подходит к переходу. В ДОДД рассказали, что у этого неудобства есть уже существующее решение: на установленных в городе светофорных объектах "монтируются устройства с сигналом ориентации и функцией интерактивного радиообмена с абонентскими устройствами системы информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения (УЗГСО-с функцией РТ)".

УЗГСО по радиоканалу передает на абонентское устройство информацию о временном отключении пешеходного светофора. При нулевом уровне громкости устных сообщений, сигналов перехода и ориентации абонентское устройство обеспечивает кратковременное включение звукового дублирования на время – в течение двух циклов работы пешеходного светофора. Дирекция по организации дорожного движения

В ДОДД напомнили, что горожане могут обратиться в Дирекцию с просьбой установить "говорящий" светофор в конкретной локации – все обращения рассмотрят и по возможности включат в план работы с учетом выделяемого финансирования.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / СПб ГУП "Горэлектротранс"