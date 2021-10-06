Сурдопереводчик рассказала о сложностях при изучении языка жестов

Piter.TV посетил одно из занятий курсов сурдопереводчиков, которые имеют всероссийскую популярность. Студенты изучают лексику и грамматику построения предложений в жестовом языке, а также общаются с глухими людьми.

В Петербурге с 1999 года обучают сурдопереводу: занятия проводит организация инвалидов по слуху "Ковчег". Курсы проходят каждое лето, студенты осваивают дактильную азбуку, жестовый язык и общаются с людьми с нарушениями слуха. На первом большое внимание уделяется изучению лексики, на втором – грамматике построения предложений.

Трудность бывает в том, что объясняешь психологию глухих, особенности глухих, но студентам это сложно понять. Они слушают предложение: "Я сегодня не пойду в магазин" и думают, что нужно переводить точь-в-точь, это перевод-калька. Но, когда ты переводишь глухим, ты говоришь: "Я сегодня в магазин пойти нет", то есть грамматика построения предложений в жестовом языке отличается, ее сложно объяснить людям, которые никогда с глухими серьёзно не взаимодействовали. Татьяна Ефимова, главный сурдопереводчик организации "Ковчег"

На курсы сурдопереводчиков приезжают желающие со всей России, а также из Азербайджана и Таджикистана. Среди обучающихся есть педагоги, которые работают в садах и школах для детей с нарушениями слуха.

Главная наша задача, сурдопедагогов, — это научить детей говорить, понимать мир слышащих, помочь им социализироваться, найти себя в жизни, уметь общаться, не стесняться попросить прохожего, слышащего человека о чем-то. Самое главное — мы учим говорить и развиваем слух. Дарья Антонова, участница курсов, преподавательница начальных классов

Также в программу курса входит изучение христианских жестов: студенты запоминают молитвы и слова из Библии. Например, Филипп Ригованов работает в храме в Новороссийске и хочет вести службы с помощью сурдоперевода.

Мы переводим проповеди для слышащих, а также есть отдельное общение с глухими, служение глухим. Вообще идеально, когда глухие служат глухим, переводчик только помогает поддерживать связь. Потому что в церкви глухие не находятся отдельно, они все равно составляют часть церкви, поэтому переводчик всегда нужен. Филипп Ригованов, участник курсов, сурдопереводчик в церкви в Новороссийске

В "Ковчеге" проводят уроки без слов, уроки с глухим преподавателем, а также контрольные работы — концерт жестовой песни.

Желание учить язык жестов студенты объясняют своим стремлением помочь глухим людям. Жительница Калининградской области Наталья проходила обучение в "Ковчеге" еще в 1999 году.

В то время я чисто случайно встретила глухого человека, а я сама не из семьи глухих. И когда я его встретила, то увидела, что он крайне нуждается в помощи, а я помочь ничем не могу, потому что я его не понимаю: не понимаю, что он говорит, что он просит, и если я куда-то с ним пойду, то просто не окажу ему эту помощь. И я искала, где есть сурдоперевод. Наталья Шурунова, участница курсов

После окончания курса Наталья удочерила глухонемую девочку, и сейчас продолжает помогать глухим. В этом году первый курс сурдопереводчиков окончили 29 человек, в конце второго курса каждый получает диплом. Обучение стоит 20 тысяч рублей, в эту стоимость входит 12 учебных дней, питание и проживание.

Видео, фото: Piter.TV