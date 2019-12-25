Российские ученые разработали программу перевода языка жестов в голос или текст

Подобных программ в мире еще нет.

Ученые из Новосибирского государственного технического университета разработали нейросеть, которая может переводить язык жестов в текст или голос. Об этом сообщает "Научная Россия".

Отмечается, что нейросеть анализирует жесты говорящего с помощью камеры. Подобных программ в мире еще нет.

Мы внесли в программу 1 006 жестов, если быть точными. Также разработали алгоритм для распознавания жестов, теперь можно выделять компоненты жеста, конфигурацию и ориентацию ладони, локализацию жеста, а также характер движения, — отметили разработчики.

Точность распознавания жестов составляет сейчас 92%.

Ранее мы писали, что ученые из Швейцарии назвали механизм, который позволит надолго запомнить важную информацию.

Фото: pexels