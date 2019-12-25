Ученые рассказали, как надолго запомнить важную информацию

Эксперимент проводился на 18 добровольцах.

Ученые из Швейцарии назвали механизм, который позволит надолго запомнить важную информацию. Оказалось, что люди лучше запоминают информацию, которая принесла какие-то результаты. Об этом пишет Planet Today.

Эксперимент проводился на 18 добровольцах. Ученые попросили их играть в специально разработанные игры, а затем определили самый эффективный механизм долгосрочного запоминания. Выяснилось, что лучше всего запомнились добровольцам события, который сопровождались приятными эмоциями, поощрением или наградой.

Ученые умышленно сфальсифицировали результаты игры, чтобы люди искренне верили в свою победу. Во время эксперимента они изучали мозг испытуемых с помощью МРТ два раза.

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