Он занял девятое место в списке.

Во вторник, 26 марта, стало известно о том, что Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира. Соответствующий рейтинг составил журнал The Art Newspaper.

Так, он занял девятое место в списке. Петербургский музей "обогнали" : Музей Ватикана, "Тейт Модерн" в Лондоне, Национальный музей Китая в Пекине и Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Самым популярным оказался Лувр, в который сходили 10,2 млн человек.

Отметим, что в 2017 году Эрмитаж занимал десятую строчку этого списка.

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Фото: Piter.tv