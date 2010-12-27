В понедельник, 25 марта, в Петербурге начались съемки фильма "Этаж" со Шнуровым и Ахеджаковой. Об этом сообщает "Пятый канал".
Съёмки проходили в Ботаническом саду. Отметим, что в фильме появятся Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева.
Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.
Режиссёром выступил Стас Мареев.
Ранее мы сообщали о том, что Четверо петербуржцев подали иск к "Вконтакте" из-за разглашения личных данных
Фото:сергей шнуров/вк
Оставить комментарий