Горожане требуют от соцсети по 100 тысяч рублей .

В понедельник, 25 марта, четверо петербуржцев подали иск к "Вконтакте" из-за разглашения личных данных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Так, Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонова требуют от соцсети по 100 тысяч рублей из-за того, что та без их согласия передала личные данные Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Иски зарегистрировал Смольнинский райсуд Петербурга.

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