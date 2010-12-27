Молодые люди устроили стрельбу в одной из микрофинансовых фирм в Купчино.

В Петербурге СК расследует дело о восьмиклассниках-разбойниках. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, молодые люди с пистолетом ограбили ростовщиков на улице Белы Куна. В результате следственных действий были задержаны трое учеников восьмого класса. Куш подростков с ограбления составил три тысячи рублей.

Школьники через интернет приобрели сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему отметили в ведомстве

В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

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