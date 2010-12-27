  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге СК расследует дело о восьмиклассниках-разбойниках
Сегодня, 18:37
195
IRINA_CHALKINA

В Петербурге СК расследует дело о восьмиклассниках-разбойниках

0 0

Молодые люди устроили стрельбу в одной из микрофинансовых фирм в Купчино.

В Петербурге СК расследует дело о восьмиклассниках-разбойниках. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, молодые люди с пистолетом ограбили ростовщиков на улице Белы Куна. В результате следственных действий были задержаны трое учеников восьмого класса. Куш подростков с ограбления составил три тысячи рублей.

Школьники через интернет приобрели сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему

отметили в ведомстве

В настоящий момент правоохранительные органы решают  вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее мы сообщали о том, что Двое детей провалились под лед на проспекте Обуховской Обороны

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные новости, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Оставить комментарий