Полиция задержала мужчину, ударившего человека ножом в магазине

Преступник заключен под стражу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля полиция задержала мужчину, который устроил драку с ножом в продуктовом магазине.

Ещё 13 апреля бригадой скорой помощи с пересечения Ленинского пр. и Новоизмайловского пр. с множественными ранами был госпитализирован мужчина 1987 года рождения.

17 апреля сотрудники полиции задержали у дома №13 по ул. Валерия Гаврилина подозреваемого. Им оказался безработный 1982 года рождения. Установлено, что он во время внезапной ссоры в магазине "Продукты 24" в доме №162 по Ленинскому пр., несколько раз ударил потерпевшего ножом в лицо.

Конфликт начался во время совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Ветеранов женщина ударила мужа ножом во время ссоры.

Фото: Pixabay