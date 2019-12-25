На проспекте Ветеранов женщина ударила мужа ножом во время ссоры

Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию поступил звонок из больницы с известием о ножевом ранении в одной из квартир д. 169 по пр. Ветеранов.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали по подозрению в совершении преступления женщину 1990 года рождения.

Установлено, что она ударила ножом в шею своего мужа во время ссоры. Перед началом конфликта они вместе распивали спиртные напитки.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили, что в Тихвине мужчину ударили ножом в пьяной ссоре.

Фото: Pixabay