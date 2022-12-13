На Ветеранов пьяный сын выкинул из окна 4 этажа свою мать

Подозреваемый ранее был судим за грабёж, наркотики.

Пьяный петербуржец во время ссоры выбросил из окна квартиры на Ветеранов свою мать. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что из окна 4 этажа выкинули женщину. Со слов звонившего, мужчина, выбросивший женщину, находится рядом с ней. Прибывшая скорая забрала пострадавшую 56-летнюю женщину с закрытой травмой груди и головы, верхних и нижних конечностей. Она находится в реанимации и опросу не подлежит.

За совершение данного преступления, в состоянии алкогольного опьянения задержан 36-летний сын потерпевшей. Он, находясь в гостях у бабушки, во время ссоры выбросил из окна свою мать. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Подозреваемый ранее был судим за грабёж, наркотики. В 2018 году был освобожден от уголовной ответственности с мерой медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее в Петербурге были задержаны подозреваемые в убийстве женщины в 2012 году.

Фото: Piter.tv