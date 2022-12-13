Они изобличены в совершении убийства из корыстных побуждений с целью получения денежных средств пропавшей женщины.

В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве женщины в 2012 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В апреле 2012 года в полицию Пушкинского района поступило заявление о безвестном исчезновении 27-летней женщины, которая вышла из своей квартиры в Пушкине и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемые мужчины (1961 и 1967 годов рождения) были задержаны 13 февраля 2023 года по местам жительства. Они изобличены в совершении убийства из корыстных побуждений с целью получения денежных средств пропавшей женщины.

Продолжается поиск останков погибшей петербурженки.

Ранее на Бухарестской мужчина выволок из квартиры и бросил на лестничной площадке женщину с окровавленными ногами.

Фото: Piter.tv