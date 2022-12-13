На Бухарестской мужчина выволок из квартиры и бросил на лестничной площадке женщину с окровавленными ногами

Прибывшие полицейские обнаружили на лестничной площадке труп неизвестной женщины с термическими ожогами различных частей тела.

На Бухарестской был обнаружен труп неизвестной женщины (на вид 40 лет) с термическими ожогами различных частей тела неустановленной давности. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 7 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сосед из квартиры дома по Бухарестской улице выволок из своей квартиры на лестничную площадку женщину в бессознательном состоянии с окровавленными ногам.

Прибывшие полицейские обнаружили на лестничной площадке труп неизвестной женщины с термическими ожогами различных частей тела неустановленной давности.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний мужчина. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Накануне был задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчин на остановке на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.tv