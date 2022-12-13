Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчин на остановке на Светлановском проспекте

Один из пострадавших скончался в больнице.

В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство отца и сына на остановке общественного транспорта на пересечении Тимуровской улицы и Светлановского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром (около 6:15) 7 февраля на автобусной остановке по адресу Тимуровская улица, дом 16 неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Оба мужчины получили тяжёлые ранения и были госпитализированы: 28-летний пострадавший скончался от полученных травм, его 62-летний отец в тяжёлом состоянии находится в больнице. По факту нападения следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Поздно вечером 7 февраля по месту жительства в квартире дома 26 корпус 3 по улице Демьяна Бедного по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний мужчина.

Полицейские установили, что перед совершением преступления мужчина, выйдя из дома, зашёл в соседнюю парадную, переоделся и пошёл в сторону Тимуровской улицы. После нападения он убежал с места преступления, добежал до дома 13 корпус 1 по улице Брянцева, где зашёл в подъезд и снова переоделся. После этого подозреваемый вернулся к месту преступления, и некоторое время бродил по окрестным дворам, после чего вернулся домой.

Проводится дальнейшее расследование.

Фото и видео: МВД