Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух мужчин на Светлановском проспекте

Один из потерпевших скончался от полученных телесных повреждений, второму оказывается медицинская помощь.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух мужчин на остановке общественного транспорта на Светлановском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

С остановки общественного транспорта 7 февраля в больницу были госпитализированы два иностранных гражданина с множественными ножевыми ранениями. Один из потерпевших скончался от полученных телесных повреждений, второму оказывается медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Фото: СК по Петербургу