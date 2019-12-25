Неизвестный в медицинской маске попытался изнасиловать студентку на Ветеранов

Сзади девушка услышала фразу мужским голосом: "Сейчас я тебя изнасилую", после почувствовала чью-то руку у себя под пальто, затем сжатие в области гениталий.

Студентку попытался изнасиловать неизвестный в медицинской маске. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 21-летняя студентка около семи часов вечера 5 октября возвращалась домой с учебы. В районе дома 3/3 по проспекту Ветеранов сзади она услышала фразу мужским голосом: "Сейчас я тебя изнасилую", после почувствовала чью-то руку у себя под пальто, затем сжатие в области гениталий. Обернувшись, увидела отходящего от себя мужчину. Неизвестный был в медицинской маске, синей куртке, черной шапке, в широких джинсах, с большим черным портфелем.

После девушка позвонила своему молодому человеку и сообщила по телефону о произошедшем в полицию.

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Фото: Piter.tv