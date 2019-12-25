  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Рощино 15-летняя девочка обвинила 69-летнего отца в сексуальном насилии
Сегодня, 8:51
113
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Рощино 15-летняя девочка обвинила 69-летнего отца в сексуальном насилии

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рощино Выборгского района Ленобласти несовершеннолетняя девочка обвинила отца в совершении насильственных действий сексуального характера в её отношении. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что 1 октября его 16-летняя дочь пришла домой с 15-летней подругой. Подруга дочери рассказала, что ее 69-летний отец совершал в отношение нее насильственные действия сексуального характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге в квартире на Чкаловском проспекте 16-летнюю совратил малознакомый юноша.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, рощино
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии