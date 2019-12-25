В квартире на Чкаловском проспекте 16-летнюю совратил малознакомый юноша

Девушка обратилась в полицию в Великом Новгороде.

В УМВД по г. Великий Новгород обратилась несовершеннолетняя, которая сообщила, что в Петербурге в ее отношении совершили действия сексуального характера.

В полицию 16-летняя М. обратилась вечером 5 октября. Она сообщила, что ночью 4 октября малознакомый по имени Роман, 2004 года рождения, совершил с ней действия сексуального характера в квартире дома на Чкаловском проспекте.

Материал будет передан в СО ГСУ СК РФ по Петроградскому району Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга через 24 года задержала подозреваемого в насилии над 10-летней.

Фото: Piter.tv