В квартире на Чкаловском проспекте 16-летнюю совратил малознакомый юноша

В УМВД по г. Великий Новгород обратилась несовершеннолетняя, которая сообщила, что в Петербурге в ее отношении совершили действия сексуального характера.
В полицию 16-летняя М. обратилась вечером 5 октября. Она сообщила, что ночью 4 октября малознакомый по имени Роман, 2004 года рождения, совершил с ней действия сексуального характера в квартире дома на Чкаловском проспекте.
Материал будет передан в СО ГСУ СК РФ по Петроградскому району Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция Петербурга через 24 года задержала подозреваемого в насилии над 10-летней.
Фото: Piter.tv
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