Полиция Петербурга через 24 года задержала подозреваемого в насилии над 10-летней

На момент совершения преступления мужчине было 44 года.

Полиция Петербурга спустя почти 24 года задержала мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга 31 октября 1997 года было установлено, что 23 октября 1997 года в подвале дома 49 по улице Салтыкова-Щедрина (улица Кирочная) 44-летний гражданин (на момент совершения преступления) совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя почти 24 года, 4 октября 2021 года, у дома 14 по Транспортному переулку города Ломоносов подозреваемый был задержан.

Также перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу.

Фото: Piter.tv