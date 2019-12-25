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Перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет житель Ленобласти, насиловавший 10 лет несовершеннолетнюю родственницу

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Девочка никому ничего не рассказывала, подробности стали известны после того, как на подозреваемого завели уголовное дело за распространение детской порнографии.

В Выборгском районе Ленобласти перед судом предстанет местный житель, который в течение 10 лет насиловал малолетнюю родственницу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в регионе.

Мужчина совершал противоправные действия с 2007 по 2017 год. Помимо этого, он делал порнографические снимки ребенка и хранил их в ноутбуке. Девочка никому ничего не рассказывала, подробности стали известны после того, как на подозреваемого завели уголовное дело за распространение детской порнографии.

Обвинение направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, несовершеннолетняя
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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