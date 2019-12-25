Мигрант подозревается в изнасиловании петербурженки

Петербурженка обвинила гражданина Узбекистана в изнасиловании. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 2 октября обратилась 31-летняя Д. Она сообщила, что 1 октября около 16:00 в квартире доме по улице Ленсовета 27-летний гражданин Узбекистана, применив физическую силу, изнасиловал ее.
На следующий день подозреваемый был задержан. Д. после осмотра врача, в удовлетворительном состоянии отпущена домой. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в центре Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске насильника.
Фото: Piter.tv
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