Мигрант подозревается в изнасиловании петербурженки

Пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию.

Петербурженка обвинила гражданина Узбекистана в изнасиловании. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 2 октября обратилась 31-летняя Д. Она сообщила, что 1 октября около 16:00 в квартире доме по улице Ленсовета 27-летний гражданин Узбекистана, применив физическую силу, изнасиловал ее.

На следующий день подозреваемый был задержан. Д. после осмотра врача, в удовлетворительном состоянии отпущена домой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске насильника.

Фото: Piter.tv