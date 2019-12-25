Прохожие скрутили предпринимателя, устроившего стрельбу из травмата на проспекте Ветеранов

Прибывшие полицейские установили, что в здании ТРК возник конфликт между персоналом и подростками, которые снимали ролики для соцсетей.

В полицию Кировского района Петербурга 4 марта около 18:20 поступило сообщение о стрельбе у ТЦ на проспекте Ветеранов. На место оперативно был направлен наряд полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие полицейские установили, что в здании ТРК возник конфликт между персоналом и подростками, которые снимали ролики для соцсетей. В конфликт вмешался один из арендаторов, 37-летний предприниматель, торгующий батарейками. Он силой вывел одного из подростков на улицу, после чего за несовершеннолетнего вступился мимо проходящий мужчина. Вспыхнула словесная ссора.

В результате предприниматель произвел выстрел из своего травматического пистолета "ОСА" в воздух. Проходящий мимо 20-летний мужчина вмешался в конфликт, обезоружил стрелка и удерживал его до полицейских. Все участники конфликт опрошены. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv