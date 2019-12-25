В Тихвине мужчину ударили ножом в пьяной ссоре

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 17 апреля, в полицию поступила информация о ножевом ранении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что в г. Тихвин у дома №74 по ул. Советской человека ударили ножом.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина получил ранение в результате ссоры. Конфликт начался после совместного распития спиртных напитков потерпевшего с обидчиком.

Полиция задержала подозреваемого на месте преступления, им оказался рабочий вагоностроительного завода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников четверо грабителей напали на мужчину.

Фото: Pixabay