На проспекте Художников четверо грабителей напали на мужчину

Двоих преступников удалось задержать.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию поступил звонок с известием о нападении на человека.

У д. 30 по пр. Художников четверо грабителей избили и обокрали мужчину. Они похитили у него "Айфон 8+", наушники, электронную сигарету и паспорт РФ.

Двое подозреваемых задержаны сотрудниками полиции. Известно, что оба являются гражданами Узбекистана, нигде не работают.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мигрант с ножом напал на 72-летнюю женщину в Петергофе.

Фото: Pixabay