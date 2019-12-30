В Невском районе два года на балконе разлагался труп

На теле следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг на вскрытие.

В Невском районе на балконе два года разлагался труп. Местная жительница обнаружила, что к ней в квартиру с потолка начали сыпаться опарыши.

Инцидент произошел в доме на улице Антонова-Овсеенко. В 2017 году женщина обнаружила на личинки опарышей на балконе под навесным потолком. Собственница решила выяснить откуда взялись насекомые и поднялась к соседу сверху. Сосед сообщил ей, что нет причин для беспокойства и в его квартире подобное явление не обнаружено.

Хозяйка квартиры избавилась от опарышей и загерметизировала потолок. 7 января выяснилось, что в этой квартире два года разлагался труп мужчины.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Пушкинском районе автомобилист разнес Volkswagen Polo.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"