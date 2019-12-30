В Пушкинском районе автомобилист разнес Volkswagen Polo

Причины столкновения устанавливаются.

В Пушкинском районе водитель разбил Volkswagen Polo об отбойник. Очевидцы поделились кадрами с места аварии.

О происшествии стало известно 7 января. Столкновение произошло рядом с поселком Шушары. На кадрах видно, что у автомобиля почти полностью разрушена передняя часть корпуса. Сам автомобиль получил средние повреждения.

По предварительным данным водитель был отправлен в больницу. О травмах и его состоянии пока не сообщается.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборгском районе двое подростков попали под колеса "Kia Rio".

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"