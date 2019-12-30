Оба пешехода от полученных травм погибли.

В Выборгском районе двое подростков попали под колеса "Kia Rio". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О ДТП стало известно 7 января. В 17:40 37-летний водитель "Kia Rio" совершил наезд на двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Известно, что инцидент произошел у дома 9 по проспекту Мориса Тореза. Оба пешехода находились в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии 15-летний парень от полученных травм скончался на месте, 16-летняяя девушка с травмами различных частей тела в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей.

Правоохранительные органы задержали водителя на основании статьи 91-ой УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 264-ой УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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