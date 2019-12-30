В среду Петербург окажется в зоне обширного циклонического вихря

Днем температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В среду Петербург окажется в секторе обширного циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист в ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

Погода по-прежнему будет облачной. Временами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. Все эти факторы спровоцируют температуру, которая подойдет к рекордным значениям. Последний раз в Северной столице такой теплый день в декабре был зафиксирован в 2014 году. Тогда столбик термометра поднялся до +5…+6 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление будет понижаться до 750 мм рт.ст.

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