В Петербурге 8 января усилится ветер и пройдут дожди

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В предстоящую среду, 8 января, в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по СПб, в городе будет облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер примет юго-западное направление, ночью будет дуть со скоростью 6-11 м/с, днем усилится до 8-13 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.

В течение дня температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление за ночь не изменится, а днем будет понижаться.

Ранее мы сообщили, что рождественские богослужения в Петербурге посетили более 200 тысяч человек.

Фото: Pixabay