Рождественские богослужения в Петербурге посетили более 200 тысяч человек

Главные праздничные мероприятия праздничной ночи состоялись в Казанском соборе и Спасо-Преображенском соборе.

В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения в храмах Петербурга и Ленобласти посетили более 200000 человек. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Праздничные ночные литургии в ночь на вторник состоялись во всех храмах Петербурга и Ленобласти. Служение в Казанском соборе провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в Спасо-Преображенский собор приехал президент России Владимир Путин. В храм пришло порядка двух тысяч человек.

Кроме того, порядок в праздничную ночь обеспечивали сотрудники Росгвардии. Сообщается, что нарушений общественного порядка не было замечено.

Фото: Piter.tv