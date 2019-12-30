Сотрудники Росгвардии отчитались о работе в рождественские праздники

Сотрудники Росгвардии рассказали о своем дежурстве 6 и 7 января на мероприятиях, посвященных Рождеству.
В Петербурге и Ленобласти прошли богослужения во всех православных храмах, а также массовые гуляния в центре Петербурга. Порядок обеспечивали сотрудники ГУ Росгвардии и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.
К местам проведения праздничных рождественских мероприятий были приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны.
Сообщается, что нарушений общественного порядка не было замечено.
Ранее мы сообщали, что Росгвардия вооружится детекторами лжи.
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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