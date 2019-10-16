Росгвардия вооружится детекторами лжи

Попасть в ведомство можно будет только через полиграф.

Желающим поступить на службу в Росгвардию придется проходить проверку на полиграфе. Проект в Государственную думу внесен днем 16 октября. Известно, что надзорное ведомство собирается закупиться детекторами лжи.

По мнению руководства Росгвардии, такая мера позволит обеспечить собственную безопасность организации. Частоту проверок, их порядок и необходимость будет контролировать и определять лично Виктор Золотов - директор подразделения.

Тестирование пройдут не только новички, но и те, кто стремится занять руководящую должность. В случае отказа от прохождения полиграфа, кандидату откажут в месте службы. Детекторы лжи позволят отсеять "оборотней" в погонах и недобросовестных сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для своих бойцов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0