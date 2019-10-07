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Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для своих бойцов

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Каждый знак будет иметь уникальный код.

Глава Росгвардии Виктор Золотов подписал указ о выпуске специальных опознавательных значков для бойцов подразделения. Фото знака опубликована на официальном сайте национальной гвардии РФ.

Нагрудный жетон выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75х60 мм. Он разделен на три части - основание, накладка в эмблемы войск национальной гвардии России, и накладка с кодом знака.
Знаки появились после проекта члена Совета Федерации Владимира Лукина, который предложил правоохранителям носить хорошо различимые идентификационные номера при несении службы в общественных местах. Также рассматривается инициатива, при которой росгвардейцам предстоит представляться при обращении к гражданам.

Фото: открытые источники 

Теги: отличительные нагрудные жетоны, росгвардия
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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