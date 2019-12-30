Президент России встретил Рождество в Петербурге. Спасо-Преображенский собор получил подарок

Владимир Путин встретил праздник вместе с прихожанами в храме, расположенном в центре города. Многие из горожан привели с собой детей.

Светлый праздник Рождества президент России Владимир Путин встретил в Петербурге. Глава государства принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе.

Ночную Божественную литургию провел настоятель собора Николай Брындин. По завершении службы президент поздравил верующих с Рождеством и Новым годом, а также пожелал здоровья. Владимир Путин подарил собору в подарок Тихвинскую икону Божией Матери, а в ответ от настоятеля получил лик Казанской Божией Матери.

Отметим, что в Спасо-Преображенский собор на Рождество президент России приезжает второй год подряд. До этого глава государства приезжал в храм в 2012-м году, когда работал в статусе премьер-министра РФ. Тогда Путин рассказал журналистам, что был крещен именно здесь.

Владимир Путин рассказал, что при крещении священник предлагал назвать его Михаилом.

"Мама рассказывала, что когда они с соседкой меня принесли крестить, отец у меня был членом КПСС, причем таким последовательным и строгим человеком, - они это сделали втайне от него. Во всяком случае, считалось, что втайне. Когда принесли на крещение, священник сказал, что сегодня день архангела Михаила. Кстати, говорит, и меня зовут тоже Михаилом, и если вы ребенку имя еще не дали, то могли бы назвать и Михаилом. Но мама сказала, что мы уже зарегистрировали в честь отца – Владимир", - рассказал Владимир Путин после участия в рождественском богослужении.

Говоря о соборе, Путин в 2012-м году рассказал про уникальную ограду храма.

"Это не просто забор, это сооружение из дул пушек, орудийных стволов, которые достались русской армии в одной из военных компаний первой половины XIX века. Слава Богу, у нас с этими странами сейчас очень добрые отношения, и мы этими отношениями очень дорожим, но все-таки храм, перед которым мы сейчас находимся, является живым хранителем нашей боевой традиции и русской боевой славы", - отметил президент.

Спасо-Преображенский собор возведен по проекту архитектора Василия Стасова в 1828 году. Он расположен на Преображенской площади в центре Северной столицы. Главные святыни храма – иконы "Спас Нерукотворный" и "Всех Скорбящих Радость".

Фото: пресс-служба Кремля