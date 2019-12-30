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Губернатор Петербурга поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством
Сегодня, 22:14
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Губернатор Петербурга поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством

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Глава города отметил, что праздник всегда особенно отмечался в Петербурге.

Александр Беглов поздравил всех православных петербуржцев с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано на сайте Смольного. 

Градоначальник отметил, что Рождество было всегда одним из самых почитаемых нашим народом праздников. В Северной столице его всегда отмечали с елками для детей и взрослых и проведением благотворительных акций. 

 "Мы вспоминаем все то хорошее, что произошло в нашей жизни за год и думаем, какие добрые дела мы можем сделать для любимого города и для тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке. Желаю всем счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!",

— пожелал жителям города губернатор. 

Рождественское богослужение в Петербурге начнется в 23:00 в Казанском кафедральном соборе. 

Ранее всех верующих с Рождеством поздравил патриарх всея Руси Кирилл.

Также Piter.TV рассказал о том, как будет ходить общественный транспорт в праздничную ночь. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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