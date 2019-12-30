Губернатор Петербурга поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством

Глава города отметил, что праздник всегда особенно отмечался в Петербурге.

Александр Беглов поздравил всех православных петербуржцев с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано на сайте Смольного.

Градоначальник отметил, что Рождество было всегда одним из самых почитаемых нашим народом праздников. В Северной столице его всегда отмечали с елками для детей и взрослых и проведением благотворительных акций.

"Мы вспоминаем все то хорошее, что произошло в нашей жизни за год и думаем, какие добрые дела мы можем сделать для любимого города и для тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке. Желаю всем счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!", — пожелал жителям города губернатор.

Рождественское богослужение в Петербурге начнется в 23:00 в Казанском кафедральном соборе.

Ранее всех верующих с Рождеством поздравил патриарх всея Руси Кирилл.

Также Piter.TV рассказал о том, как будет ходить общественный транспорт в праздничную ночь.

Фото: pixabay.com