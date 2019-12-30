Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством

Богослужение в Петербурге пройдет в Казанском соборе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством. В ночь с 6 на 7 января служитель церкви проведет Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте московского патриархата.

"Пусть свет Рождества Христова прикоснется к нам, к нашим сердцам, к нашему разуму и поможет нам укрепиться в вере и в сознании правильности того пути, который мы избираем, причисляя себя к Церкви Христовой и вступая на путь истинного Богопознания. С праздником Рождества Христова всех вас, мои дорогие, поздравляю!", — выступил с речью патриарх Кирилл.

В Петербурге рождественское богослужение начнется в 23:00 в Казанском кафедральном соборе.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в рождественскую ночь.

Фото: patriarchia.ru