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Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством
Сегодня, 19:10
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Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством

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Богослужение в Петербурге пройдет в Казанском соборе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством. В ночь с 6 на 7 января служитель церкви проведет Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте московского патриархата. 

"Пусть свет Рождества Христова прикоснется к нам, к нашим сердцам, к нашему разуму и поможет нам укрепиться в вере и в сознании правильности того пути, который мы избираем, причисляя себя к Церкви Христовой и вступая на путь истинного Богопознания. С праздником Рождества Христова всех вас, мои дорогие, поздравляю!",

— выступил с речью патриарх Кирилл. 

В Петербурге рождественское богослужение начнется в 23:00 в Казанском кафедральном соборе. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в рождественскую ночь. 

Фото: patriarchia.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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