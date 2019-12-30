Стало известно расписание наземного транспорта в Рождество

В рождественскую ночь по городу начнут курсировать маршрутки.

Пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс" рассказала, как будет работать общественный наземный транспорт в рождество и рождественскую ночь. До наступления утра по городу будут курсировать маршрутки с интервалом в 30 минут.

Ночные автобусы будут доставлять горожан и гостей Северной столицы к открытым станциям метро. С полуночи до шести утра будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Оплата проезда будет осуществляться в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV