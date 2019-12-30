В Казанском соборе начали готовится к Рождественской службе

С утра в соборе идет Рождественская литургия.

Как сообщил сайт Петербургской митрополии, сегодня, 6 января, с 9:45 в Казанском кафедральном соборе начнет проходить Рождественская литургия. Церковный обряд совершает митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В праздник Рожества архиерей возглавит утреню и Божественную литургию в соборе, которая начнется за час до полуночи, 7 января. Также митрополит совершит вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Сегодня, 6 января, собор открыт с 8:00. Завтра, в праздничный день, он будет открыт с 8:30.

Ранее мы сообщали, что завтра, в день празднования Рождества Христова, в Петербурге зажгут Ростральные колонны.

Фото: Pixabay.com