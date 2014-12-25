На Индустриальном проспекте уроженец Таджикистана пугал людей ножом и пытался изнасиловать женщину

Пострадавшая оказала сопротивление и смогла отбиться от нападавшего.

В Красногвардейском районе по подозрению в совершении попытки изнасилования задержан 27-летний уроженец Таджикистана. Как стало известно Piter.TV, 23 ноября, о неадекватном поведении молодого мужчины стало известно после обращения местных жителей в дежурную часть полиции. В МВД поступило сообщение о том, что некий мигрант на велосипеде ездит по проезжей части у дома № 40 на Индустриальном проспекте и угрожает пешеходам ножом. Прибывшие на место ЧП полицейские узнали, что это не единственная провинность опасного субъекта.

Так, ранее на территории двора у того же дома № 40 Мирджони Ш. С. пытался изнасиловать 43-летнюю женщину. Угрозы ножом и применение грубой силы не помогли преступнику. Потерпевшая смогла отбиться и убежать, после чего, видимо, 27-летний уроженец Таджикистана и попытался скрыться на велосипеде. Сообщается, что жертва насильника работает медработником в одном из местных учреждений здравоохранения.

По данному факту 26.11.2021 года СО по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ. Вина гр. Миджони Ш.С доказана показаниями свидетелей, видеонаблюдением, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.