Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева

Режиссер скончался от сердечного приступа.

Причиной смерти режиссера Сергея Соловьева, который умер сегодня в Москве в возрасте 77 лет, стал сердечный приступ. Об этом сообщили вечером в понедельник. 13 декабря, в РБК со ссылкой на Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. После окончания режиссерского факультета ВГИКа в 1969 году 18 лет работал на киностудии "Мосфильм".

Его дебютными работами стали новеллы "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам драматурга Антона Чехова, обе вышли в 1969 году. Он снял более 20 фильмов, среди которых "Сто дней после детства" (1975), "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989), "Анна Каренина" (2009).

Добавим, что в 1981 и 1987 годах он был членом жюри Венецианского кинофестиваля, а также был инициатором создания и президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

Ранее в Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом COVID-19. В лондонские больницы всё чаще привозят COVID-пациентов. На данный момент 40% заболевших являются переносчиками омикрон-штамма.

Фото: kino-teatr.tu