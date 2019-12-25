Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

На следующий день после спора режиссер предположил, что его могут арестовать за позицию, которую он озвучил президенту. Песков подчеркнул, что Путин «по-доброму к нему относится».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова. На следующий день после спора режиссер предположил, что его могут арестовать за позицию, которую он озвучил президенту. Песков подчеркнул, что Путин "по-доброму к нему относится".

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства достаточно жестко отвечал Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Так Песков пояснил слова Путина.

Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что это то, чего не терпит президент.

Напомним, что президент начал спорить с режиссером Сокуровым об устройстве России. Член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что получилась "очень интересная полемика и она правильная". Президент правильно заострил внимание режиссера на том, что нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ