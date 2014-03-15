На встрече с СПЧ Путин начал спорить с режиссером Сокуровым об устройстве России

Член СПЧ Кирилл Кабанов посчитал, что у них получилась "хорошая полемика".

В четверг, 9 декабря, состоялась встреча с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как пишут РИА Новости, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о споре между президентом и режиссером Александром Сокуровым. Они начали дискутировать на тему устройства России.

Кабанов рассказал, что президент спокойно реагировал на происходящее и давал достаточно серьезный расклад. По его оценке, у них получилась "хорошая полемика". Глава государства несколько раз упоминал о том, что нужно задуматься о России.

На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России. Но президент сказал, что когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны. Владимир Путин, президент России

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Фото: Kremlin.ru